Kriminalität in Viersen : Schlägerei im Linienbus – Polizei ermittelt Täter

In einem Linienbus war es am Busbahnhof Viersen zu einer Schlägerei gekommen. Foto: Martin Röse

Viersen In der Linie 083 ist es am Busbahnhof Viersen am Dienstagnachmittag zu einer Schlägerei gekommen. Die Polizei berichtete am Mittwoch, sie habe beide Tatverdächtige ermitteln können.

Gegen 15.20 Uhr wurden die Einsatzkräfte gerufen, weil in dem Bus eine verbale Auseinandersetzung eskaliert war. „Im Verlauf der Auseinandersetzung schlug der eine Beteiligte die Lebensgefährtin des anderen Beteiligten“, erklärte eine Polizeisprecherin. „Daraufhin kam es zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen den beiden beteiligten Männern.“ Im Rahmen der Ermittlungen seien beide Tatverdächtige ausfindig gemacht worden: ein 41-jähriger Mann aus Viersen und ein 17-jähriger Willicher. Die Ermittlungen dauern an.

(mrö)