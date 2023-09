Nächtliche Angriffe im Kreis Viersen Schläger in Nettetal und Viersen unterwegs

Kreis Viersen · Überfalle auf drei Männer am Wochenende in Viersen und Nettetal: Die bis zu sechs Angreifer teilten am Freitag und Samstagnacht Schläge und Tritte aus. Die Polizei sucht Zeugen.

18.09.2023, 15:28 Uhr

Die Polizei sucht nach den Überfällen Zeugen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Drei Menschen sind bei Überfällen am Wochenende leicht verletzt worden. Die Polizei ermittelt. Am Freitag gegen 20.30 Uhr stießen zwei Unbekannte einen Viersener (17) vom Rad, der auf der Lange Straße in Dülken unterwegs war. Er wurde ins Gesicht geschlagen und gegen den Oberkörper getreten. Die Angriffe des zweiten Täters konnte der Jugendliche abwehren. Er beschreibt einen der Angreifer als etwa 17 Jahre alten, schlanken Mann mit Kappe, roter Jacke mit Bauchtasche und schwarzer Jogginghose. Am Samstag um 23.50 Uhr wurde ein Nettetaler (27) von mehreren Menschen hinterrücks überfallen, als er allein auf der Straße Am Hang unterwegs war. Er wurde ins Gesicht geschlagen, erhielt Tritte gegen den Oberkörper. Ein Zeuge rief die Polizei und nahm die Verfolgung auf. Der Überfallene erlitt eine Platzwunde. Einen Angreifer beschrieb er als Mann mit dunklen Locken in heller Kleidung und mit einer Kappe. Am Samstag um 5.45 Uhr wurde die Polizei nach Nettetal-Kaldenkirchen gerufen. An der Venloer Straße griffen sechs Menschen einen Nettetaler (26) an, der nach Hause ging. Er wurde mehrfach ins Gesicht geschlagen, verlor seine Brille und seine Lippe platzte auf. Laut Polizei soll es sich bei den Angreifern um 16- bis 18-jährige Männer handeln. Die Kripo sucht Zeugen: Sie können sich melden unter Telefon 02162 3770.

(busch-)