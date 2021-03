Diskussion um Müllberge in Brüggen : Schilder sollen Mülleimer ersetzen

Immer wieder gibt es Ärger um überquellende Müllbehälter in Schutzgebieten. Dies wollten die Umweltüpolitiker iBrüggen ändern und folgtenmit Mehrheit einem Vorschlag der CDu.Fraktion. Foto: Thomas Schmidt

Brüggen Immer wieder Ärger um überquellende Abfallbehälter an Parkplätzen und in Schutzgebieten in Brüggen: Um das zu vermeiden, wollen die Umweltpolitiker auf einige Mülleimer verzichten. Warum diese Idee kritisiert wird.

Mit einer Verzögerung von zehn Monaten wird der Bauhof der Gemeinde Brüggen jetzt beginnen, einen Antrag der CDU-Fraktion umzusetzen: Diese hatte vorgeschlagen, das Problem von Müllbergen rund um Abfallbehälter auf Wanderparkplätzen und in Naturschutzgebieten dadurch zu beheben, dass die Behälter demontiert werden. Stattdessen sollen Schilder dazu motivieren, den Unrat mitzunehmen und ihn nicht in der Natur zu hinterlassen.

Wie es zu der Verzögerung kam, erklärte Dieter Dresen in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Natur, Umwelt, Land- und Forstwirtschaft: „Wegen der der personellen Auslastung des Sachgebietes 2.1 während der Corona-Pandemie wurde der Beschluss bislang nicht umgesetzt.“

Info Her werden Abfalleimer abgebaut Schilder statt Mülleimer Der Abbau istg eplant für sechs Mülleimer an der Straße Zum Weißen Stein, für vier Behälter am Wanderparkplatz Brachter Wald, für acht Behälter am Borner See sowie für fünf Mülleimer an einzeln im Wald stehenden Bänken wie etwa am Dassenberg und am Grenzweg am Weißen Stein in Richtung Nettetal-Kaldenkirchen. Kürzere Wege Die Auswahl trifft der Bauhof und optimiert dadurch seinen Arbeitsablauf.

Am 17. Dezember 2019 hatten die Mitglieder im Gemeinderat einstimmig beschlossen, den CDU-Antrag in den zuständigen Fachausschuss zu verweisen. Doch der damalige Ausschuss für Natur und Umwelt tagte wegen der Corona-Pandemie nicht mehr. Deswegen wurde der CDU-Antrag stattdessen am 4. Juni im damaligen Ausschuss für Bauen und Klima behandelt. Dessen Mitglieder beschlossen einstimmig, den CDU-Vorschlag aufzugreifen und für ein Jahr zu testen. Dabei sollten insbesondere die Abfallbehälter entfernt werden, zu denen die Mitarbeiter des Bauhofs weite Strecken zurücklegen mussten. Während CDU und SPD im Ausschuss unterstrichen, dass sie den Vorschlag unverändert befürworten, äußerte die Wir-Frakrton Kritik. Sie hatte dazu einen Antrag im Januar 2021 gestellt. Darin heißt es: „In den vergangenen Jahren wurde die Anzahl von Abfallbehältern in den Naherholungsbereichen der Burggemeinde reduziert.“ Dies sei damit begründet worden, dass die Behälter beziehungsweise deren Standorte fehlerhaft oder sogar ordnungswidrig genutzt würden.

Dieser Aussage widersprach Dieter Dresen: „Dies ist nach Rücksprache mit dem Leiter des Bauhofes nicht der Fall.“ Lediglich im Bereich der Schwalmauen seien die Mülleimer vor rund einem Jahr abgebaut worden. Die Verwaltung zog daraus ein positives Fazit: „Die Erfahrungen dort sind weitgehend positiv, nur in Einzelfällen bleiben Abfälle und Leergut liegen“, sagte Dresen. Zwar habe es direkt nach dem Abbau einzelne Rückfragen gegeben. Doch inzwischen würden die Menschen diese Regelung offensichtlich akzeptieren.

Die Einschätzung der Wir-Fraktion lautete anders: „Die verfolgte Strategie geht nicht in Gänze auf.“ Sie würde im Gegenteil dazu führen, dass Abfälle der Natur zurückgelassen werden. Immer wieder würden Menschen aus eigener Initiative in den Naherholungsgebieten Unrat sammeln - und das Säcke-weise. Diese Säcke würde dann der Bauhof abholen. „Abfallbehälter abzubauen, um dann auf freiwillige Helfer zu hoffen, ist ein sprichwörtlicher ‚schlanker Fuß‘, der ein negatives Bild auf uns Verantwortliche wirft“, kritisiert die Wir-Fraktion. Nur weil an den Schwalmauen ein Mülleimer demontiert werde, bedeute das für den Sammelstandort am Weißen Stein nicht, dass dort keine illegale Entsorgung stattfinde. „Eine Demontage von Abfallbehältern verlagert das Problem lediglich“, so die Meinung von ,Wir’. Sie plädierte für eine erneute Diskussion des Problems, konnte sich damit aber nicht durchsetzen.

Ulrich Siewert (Wir) wollte wissen, welche Pläne es für die Abfallbehälter am Borner See und am Dahmensee gebe. Am Borner See sollen nach seiner Meinung die Abfallbehälter nicht abgebaut werden, weil dort viele Hundebesitzer unterwegs seien. Sie sollten die Gassibeutel vor Ort entsorgen können und nicht erst damit nach Hause gehen müssen. „Das ist kein schönes Gefühl“, meinte Siewert. Beim Borner See sollte bedacht werden, dass dies ein beliebter Treffpunkt von Gruppen sei, dies sich dort stundenlang aufhielten. Dort sollte die Verwaltung anders vorgehen.

Diesen Einwand konnte auch Dieter Dresen nachvollziehen: „Der Dahmensee und auch der Borner See sind im Sommer Hot spots“. Deshalb sehe auch die Verwaltung den Abbau von Mülleimer in diesen Bereichen durchaus kritisch – anders als bei Wanderparkplätzen oder an Bänken im Wald. Dresen appellierte aber dafür, den Versuch erstmal zu starten. „Wenn die Testphase negativ ausfällt, können wir früher als erst nach einem Jahr darauf reagieren“, kündigte er an.