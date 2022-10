Kreis Viersen : Schicken Sie uns Ihre Herbstfotos!

Der Herbst ist im Schmuddelwettermonat angekommen an der Hardter Landstrasse in Viersen Hausen Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Kreis Viersen Mal nass und trübe — unser Fotograf Jörg Knappe machte dieses Bild am Donnerstagnachmittag an der Hardter Landstraße in Viersen-Hausen —, mal sonnig und golden. Der Herbst ist bekanntlich der „Frühling des Winters“.

Und betört uns mit Laub in allen Schattierungen von grün über gelb bis rot. Dabei verdient dieser Oktober den Zusatz „golden“: Bis Donnerstag gab es bereits mehr Sonnenstunden als im gesamten Oktober 2021.

Haben Sie den Herbst in Viersen, Nettetal, Brüggen, Niederkrüchten oder Schwalmtal mit der Kamera eingefangen?

Schicken Sie uns Ihre Herbstfotos an viersen@rheinische-post.de. Die schönsten Bilder veröffentlichen wir.

(mrö)