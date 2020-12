Corona in Viersen : Tusch sagt Glühweinwanderung ab

Viersen Der Schausteller Edi Tusch möchte aus Sicherheitsgründen auf die Adventsaktion verzichten. Grund: In den vergangenen Tagen häuften sich Meldungen über Glühweinwanderungen, bei denen sich Teilnehmer nicht an die Hygienevorschriften hielten.

In den vergangenen Tagen las Tusch immer häufiger Meldungen über Glühweinwanderungen, bei denen sich die Teilnehmer nicht an die geltenden Hygienevorschriften gehalten haben. „Aufgrund der aktuell hohen Corona-Fallzahlen und der Tatsache, dass das Konzept in anderen Städten nicht funktioniert hat, sage ich meine Veranstaltungen ab“, erklärt er nun.

Die nötigen Genehmigungen von der Stadt hatte er, das Konzept stand: Tusch wollte an den verbleibenden Adventssonntagen und dem Sonntag nach Heiligabend jeweils einen Glühweinstand auf dem Remigiusplatz in Viersen, am Hohen Busch in Viersen und am Landlädchen Gütges am Rader Weg aufbauen. An den drei Standorten hätten sein Team und er gerne Glühwein verkauft, mit der Tasse in der Hand hätte der Kunde dann von Stand zu Stand spazieren können – eine Glühweinwanderung eben.