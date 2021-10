Vandalismus in Viersen : Schaufenster von drei Geschäften eingeschlagen

Viersen An drei Geschäften in der Viersener Innenstadt sind am Wochenende Scheiben beschädigt worden. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, um den Tatzeitraum weiter eingrenzen zu können.

(naf) An drei Geschäften in der Viersener Innenstadt haben bisher unbekannte Täter Schaufensterscheiben beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, befinden sich zwei Läden an der Hauptstraße, der dritte ist an der Petersstraße. Die Täter sollen irgendwann zwischen Samstag, 14 Uhr, und Montag, 8 Uhr, dort gewesen sein. „Wie genau die Scheiben zerstört wurden, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen“, berichtete eine Polizeisprecherin. Die Polizei suche nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben – „oder die den Tatzeitraum weiter eingrenzen können, indem sie sicher sagen können, dass eine Scheibe am Sonntag noch unversehrt oder bereits beschädigt war“. Das Kriminalkommissariat West nimmt solche Hinweise unter Telefon 02162 3770 entgegen.

