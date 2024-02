Viersenerin ist Schaltjahrkind „Endlich kann ich meinen 15. Geburtstag feiern“

Angela Engels feiert am 29. Februar ihr 60. Wiegenfest. Die Vorbereitungen dazu laufen auf Hochtouren, ein runder Geburtstag steht schließlich nicht jedes Jahr an. Und doch gibt es für sie einen Wermutstropfen – wenn auch einen winzigen und durchaus zu belächelnden: Man gratuliert ihr in diesem Jahr nur an einem Tag, nicht an zweien. Weil 2024 ein Schaltjahr ist.