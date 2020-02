Sturm in Viersen : Gartenstraße offen, Wildgehege weiter geschlossen

Viersen Nach dem Sturm am Wochenende verzeichnet Stadtförster Rainer Kammann neue Schäden im Wald. Die Sturmschäden an der Gartenstraße sind beseitigt.

Sturm „Victoria“ hat am Sonntag weitere Schäden in Viersens Wald verursacht. Stadtförster Rainer Kammann berichtete, es seien wie schon beim Sturm am Wochenende zuvor „etliche Bäume umgefallen“. Auch einige Stadtbäume stürzten um. Eine genaue Bilanz gebe es noch nicht. Außerdem müsse geprüft werden, ob weitere Bäume nach dem Sturm nicht mehr standsicher seien. Er warne unverändert davor, in den Wald zu gehen: Dort könnten abgerissene Äste herabfallen, vom Sturm geschädigte Bäume ohne Vorarnung umstürzen, erklärte Kammann. Das Wildgehege auf den Süchtelner Höhen bleibe für Besucher geschlossen. Die Gartenstraße in Alt-Viersen ist hingegen am Montagmittag wieder freigegeben worden: Die Stadt hatte sie am Sonntagnachmittag gesperrt, weil von einem Hausdach Ziegel herabgefallen waren. Während des Sturms war eine Reparatur nicht möglich.