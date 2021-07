ÖPNV im Kreis Viersen : SB88 fährt Umleitung

Viersen/Schwalmtal Die Buslinie SB88 wird wegen der Vollsperrung der K8 vom 13. Juli an für etwa sechs Wochen eine Umleitung fahren: Die Haltestellen Schwalmtal-„Eicken“ und Viersen-„Mackenstein“ entfallen. Für die Haltestellen „Hausen“ werden zwei Ersatzhaltestellen hinter dem Kreuzungsbereich in Fahrtrichtung Bockert eingerichtet.

Die Fahrgäste in Eicken werden an die Haltestelle „Waldnieler Heide“ verwiesen. Die Fahrgäste in Mackenstein werden an die Linie 089 Haltestelle „Industriering“ verwiesen.