Kreis Viersen : Sars-CoV-2: So viel wurde bisher getestet

Sars-CoV-2: So viel wurde bisher getestet

Ein Arzt in Schutzkleidung im mobilen Diagnose-Zentrum des Kreises Viersen. Foto: RPO/Norbert Prümen (nop)

Mobiles Corona-Diagnosezentrum Am 17. März ging es an den Start, bislang wurden 1518 Menschen untersucht, die allesamt von Ärzten aufgrund von Beschwerden überwiesen worden waren. Neun Prozent von ihnen waren positiv.

Screening-Fahrzeug Das Screening-Fahrzeug nahm am 8. April seine Arbeit auf. Getestet wurden 1689 Bewohner und Mitarbeiter in fünf Pflegeheimen und zwei Flüchtlingsunterkünften. Hierbei wurden alle Personen getestet, auch die ohne Symptome. Ergebnis: Auch einige ohne Symptome waren infiziert. „Gerade in diesen Bereichen geht es darum, die Infektionsketten zu unterbrechen und die positiv getesteten Personen zu isolieren“, erklärt Landrat Andreas Coenen (CDU). Im Kreis Viersen übernimmt die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein die Kosten der Tests auch bei symptomfreien Personen. Kosten: rund 100 Euro pro Test.