Ideen aus Niederkrüchten : Sportmode aus Plastikmüll aus dem Meer

Niederkrüchten Sara Allwood aus Niederkrüchten hat in der Modebranche gearbeitet. Jetzt setzt sie auf Umweltschutz.

(bigi) Die Ozeane vermüllen immer mehr. Plastikteile im Meer werden zu einem drängenden Problem, in erster Linie für das Leben im Meer, aber auch für alle Menschen, die Fisch essen. Niederkrüchten ist weit weg vom Meer. Aber dort lebt Sara Allwood, die sich gedanklich ganz nah am Meer ist. Wie könne man als Produzent von Sportmode gleichzeitig auch auf Umweltschutz und Müllvermeidung achten? Allwood ist Geschäftsführerin bei der Sportbekleidungsmarke Ashara Lifestyle.

Bereits seit 18 Jahren arbeitet Sara Allwood in der Modebranche. „Ich habe für Top-Marken und Luxusmarken gearbeitet. Irgendwann kam der Moment, wo ich mir klarmachte, was diese schnelllebige Branche mit der Welt macht. Die Idee für Ashara kam dann durch meinen Einsatz für ein nachhaltigeres Leben. Ich liebe es, aktiv zu sein, draußen mit meinem Sohn zu laufen. Aber ich konnte nirgends eine preiswerte Marke für nachhaltige und moderne Sportkleidung finden“, erzählt Allwood. Ihr war es wichtig, Materialien zu finden, die nicht nur umweltfreundlich sind, sondern auch hautfreundlich. „Wir haben hypoallergene natürliche Stoffe und Stoffe, die aus Seegras hergestellt werden. Aber es war für mich auch wichtig zu schauen, wie wir aus all dem Müll noch etwas Gutes machen können. Aktuell brauchen wir 26 Plastikflaschen, um eine Ashara-Leggins daraus herzustellen“, so Sara Altwood.