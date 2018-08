Sanierung zwischen AS Hostert und Kreuz Gladbach an der A 52

A 52: ab morgen Sperrungen in beiden Richtungen

Schwalmtal Die Fahrtbahn an der A 52 wird saniert. Deswegen gibt es für rund sechs Wochen Sperrungen und Umleitungen.

(busch-) Ab dem morgigen Dienstag, 14. August, sind auf der A 52 Sanierungen geplant. Diese finden statt an der Betonfahrbahn zwischen der Anschlussstelle Hostert (bei Kilometer 17,475) und dem Autobahnkreuz Mönchengladbach. (Kilometer 22,500) und werden rund sechs Wochen dauern. Es geht um den jeweils ersten und den zweiten Fahrstreifen in beiden Richtungen. Dies teilte gestern die Gemeindeverwaltung Schwalmtal mit.So lange dort gebaut wird, wird der Verkehr jeweils nur über einen Fahrstreifen geführt, dabei sollen die jeweiligen Baustellen nur kurz angelegt sein. Die Verbotszeiten für Fahrstreifensperrungen, der Reisekalender sowie Großveranstaltungen im Borussiapark und Hockeypark wurden bei der Baustellenplanung laut Gemeinde berücksichtigt. Wegen der Verkehrssicherung sind kurzzeitige Sperrungen der Anschlussstellen im Baubereich und in Rampen des Autobahnkreuzes Mönchengladbach erforderlich. Umleitungen werden eingerichtet.