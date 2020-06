Kostenpflichtiger Inhalt: Sanierung in Viersen : Meine Fassade und ich

Gerlind Bien vor ihrem Haus an der Lange Straße 44. Zehn Jahre hatte sie dort ein Lederwarengeschäft, später vermietete sie den Laden. Foto: Nadine Fischer

Dülken Frischer Putz, neue Farbe, Fenster und Türen: Im Dülkener Hof- und Fassadenprogramm haben bisher rund 50 Hauseigentümer die Möglichkeit genutzt, Fördermittel für die Fassadensanierung zu beantragen. Wir stellen vier vor.

Ein bisschen Grün, dazu etwas Braun, Nuancen von Grau: „Der Anstrich war mittlerweile gewöhnungsbedürftig, das war so eine Mischfarbe“, sagt Gerlind Bien. Die 76-Jährige steht auf der Lange Straße in Dülken, vor dem Haus mit der Nummer 44 – ihrem Haus, seit mehr als 40 Jahren. Bis vor drei Jahren war die Fassade in jenen Grün-Braun-Grau-Mix getaucht, damals stand das Modegeschäft im Erdgeschoss leer. Dann reichte es Bien: „Die hatte einen neuen Anstrich nötig“, erzählt sie. „Aber ich hatte nicht die Mittel, das alleine zu bestreiten.“ Also erkundigte sich die Dülkenerin nach Fördermöglichkeiten. Sie stieß auf das Hof- und Fassadenprogramm, das die Stadt anbietet, und beantragte Unterstützung. Die bekam sie dann gleich doppelt, denn neben Geld gab es noch Fachberatung dazu: Architekt Dieter Schmitz-Steger betreut das Programm vor Ort. Nun ist die Hausfassade zartgelb gestrichen – und der Laden im Erdgeschoss längst wieder vermietet.

Die Stadt Viersen fördert seit 2014 im historischen Stadtkern von Dülken mit Mitteln des Bundes und des Landes unter anderem die Sanierung von Fassaden, Dächern, Höfen und privaten Stadtmauer-Abschnitten. Der Stadtrat hat nun in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause beschlossen, dass diese Richtlinie bis Ende 2022 gültig bleiben soll. Bisher seien im Hof- und Fassadenprogramm rund 50 Anträge bewilligt und etwa 200.000 Euro Fördermittel verteilt worden, sagt Architekt Steger. Bezuschusst wird mit 40 Prozent. Es sei noch Geld im Fördertopf, allerdings könne es je nach Antragsaufkommen durchaus passieren, dass es bereits Ende 2020 verteilt ist – da nützt dann auch die Bewilligung bis Ende 2022 nichts.

Schmitz-Steger hilft den Hauseigentümern dabei, die Förderanträge zu stellen, er hält Kontakt zum Bauamt, hat gemeinsam mit der Bauaufsicht im Blick, ob bei der Sanierung die Denkmalschutz-Vorgaben eingehalten werden. Mit Gerlind Bien etwa überlegte er, wie das Haus aus dem 18. Jahrhundert hergerichtet werden sollte, damit sich für den leerstehenden Laden schnell wieder ein Mieter findet. „Als frisch renoviert war, ging das dann doch recht schnell“, sagt die Eigentümerin. Auch mit Karl Reimann und dessen Familie beriet sich Schmitz-Steger: Reimann hatte in seinem Haus an der Lange Straße 105 ebenfalls ein Ladenlokal im Erdgeschoss, 2019 hatte es mehr als ein Jahr lang leer gestanden. „Wir wollten das Haus eigentlich abreißen“, sagt der 76-Jährige. Stattdessen überzeugten ihn der Architekt und eine Mitarbeiterin des Bauamtes, aus dem Laden eine Wohnung zu machen.

Karl Reimann kaufte das Haus an der Lange Straße 105 in den 70er Jahren. Beim Umbau 2019 wurde aus dem Laden im Erdgeschoss eine Wohnung. Foto: Nadine Fischer

1976 kaufte Reimann das Haus an der Lange Straße 105, „damals war das Schrott“, erzählt er. „Ich konnte vom Keller aus in den Himmel sehen.“ Er renovierte, richtete im Erdgeschoss des Baus von 1679 das Ladenlokal her. Beim Umbau 2019 nutzte er die Fördermittel des Fassadenprogramms, um die fast bodentiefen Fenster an der Backsteinfront zurückzubauen. „Da musste was passieren, keiner wollte den Laden mieten“, sagt Reimann. „Aber die Wohnung ging sofort weg, die Interessenten standen hier Schlange.“

Wilhelm Hauser (rechts) mit Martin Braun, dessen Sohn Jelle (3) und Tochter Mathilde (8), die jetzt in dem Haus an der Schöffengasse 2-4 wohnen. Foto: Nadine Fischer

Wenige Meter entfernt an der Lange Straße 99 wohnt seit 2015 Domenica Kirchmeyer. Die 66-Jährige zog von Jüchen nach Dülken, das Haus von 1912 sei immer noch nicht fertig renoviert, erzählt sie – aber die Fassade ist fertig. „Die war damals noch ganz hässlich. Da war Kunststofffarbe drauf, gelb und weiß, die blätterte schon ab.“ Bei einer Kulturveranstaltung kam sie mit anderen Besuchern ins Gespräch, die machten sie auf das Hof- und Fassadenprogramm aufmerksam. Im Herbst 2017 hatte sie die Förderung beantragt und ließ Handwerker aus dem Ort die Arbeit ausführen. „Das war eigentlich ganz unkompliziert“, sagt Kirchmeyer. Wie viel die Fassadenverschönerung gekostet hat, möchte sie ebenso wie die anderen Eigentümer nicht verraten. „Aber das war teuer, weil ich einen mineralischen Putz wollte“, sagt die 66-Jährige. Auch ohne die Förderung hätte sie die Fassade erneuern lassen, aber so habe sie eine Summe „ungefähr so hoch wie die Mehrwertsteuern“ gespart. Neben gelber Farbe hat Kirchmeyer nun neue Fenster und eine neue Eingangstür: „Es ist sehr schön geworden, es ist immer hell, selbst bei schlechtem Wetter“, schwärmt sie. Nur eins stört die Wahl-Dülkenerin: Vor ihrem Haus auf dem Bürgersteig stehen zwei Postverteilkästen, auf denen Passanten oft leere Pizzakartons, Flaschen oder anderen Müll zurücklassen. „Weit und breit ist kein Mülleimer.“

Domenica Kirchmeyer zog 2015 von Jüchen an die Lange Straße 99. Die renovierung ist noch nicht abgeschlossen, aber die Fassade ist fertig. Foto: Nadine Fischer