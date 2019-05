Fridays for Future in Viersen : „Viersen hat die Klima-Krise“

Samuel Nellessen auf dem roten Sofa in der Viersener Lokalredaktion der Rheinischen Post. Foto: Martin Röse

Samuel Nellessen koordiniert die „Fridays for Future“-Demos in Viersen. Im Interview erklärt er, warum er sich für den Klimaschutz engagiert und was die Schüler noch planen.

Mehr als 150 Teilnehmer werden am Freitag, 24. Mai, zur „Fridays for Future“-Demonstration um 10 Uhr auf dem Gereonsplatz erwartet. Samuel Nellessen wird einer von ihnen sein. Gemeinsam mit Lisa Kalverkämper (17) ist der Schüler des Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasiums Sprecher der Viersener Klimaschutz-Aktivisten. Der 18-Jährige hat gerade seine Abiturklausuren geschrieben. Im Interview erklärt der Abiturient, was er selbst unternimmt und welche Aktionen für Viersen noch geplant sind.

Am Freitag ist die nächste Demonstration in Viersen. Sind weitere Aktionen geplant?

Info Schüler diskutieren mit Viersener Politikern Am Freitag, 24. Mai, werden um 19 Uhr in der Aula des Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasiums Vertreter von Fridays For Future Viersen mit Lokalpolitikern über eine lebenswerte Zukunft diskutieren. Mit dabei sind: Jürgen Moers (CDU), Michael Lambertz (SPD), Ingo W. Wolff (Grüne) und Eric Scheuerle (FDP). Gäste sind willkommen.

Nellessen Wir planen derzeit eine Aufforst-Aktion mit dem NABU Viersen, beispielsweise in Kooperation mit der Unterstufe des Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasiums oder dem Waldkindergarten. Zusätzlich findet am 14. Juni eine „Cleanup“- Aktion statt, bei der wir Viersen aufräumen. Für den darauf folgenden Freitag ist eine europaweite, zentrale Demonstration in Aachen geplant, für die vier Sonderzüge bereitgestellt wurden. Der nächste Schulstreik in Viersen wäre dann der 28. Juni.

Was kann jeder Einzelne unternehmen, um etwas für den Klimaschutz zu tun?

NELLESSEN Wünschenswert wäre erst einmal, dass ein großflächiges Bewusstsein für den Klimaschutz entsteht. Konkret heißt das, dass sich jeder mit der Ernsthaftigkeit dieser Krise auseinandersetzen sollte. Der Rest kommt dann von selbst, wenn klimafreundliche Lebensweisen nicht mehr „bestraft“ werden, beispielsweise durch höhere Kosten. Ob das jetzt für jemanden bedeutet, sich zu schwören, niemals mehr zu fliegen oder kein Fleisch mehr zu essen, steht für mich erst einmal hinten an.

Was tun Sie denn selbst konkret für den Umweltschutz?

Nellessen Ich bin Veganer, noch nie geflogen und plane auch nicht, dies zu tun. Ich kaufe meine Konsumgüter größtenteils gebraucht, vermeide Plastik und achte darauf, regionale Lebensmittel zu kaufen.

Wohin fahren Sie in Urlaub?

Nellessen Ich fahre dieses Jahr nicht in den Urlaub, genauso wie letztes Jahr. Ich habe jedoch überlegt, eine Fahrradreise anzutreten, um die Region zu erkunden. Auch vor Ort kann man schöne Ecken vorfinden.

Seit wann beschäftigen Sie sich mit dem Klimaschutz?

Nellessen Ich habe mich schon immer damit beschäftigt, jedoch nicht in diesem Ausmaß. Meine Eltern waren in ihrer Jugend selbst oft demonstrieren, das Protestieren wurde mir quasi in die Wiege gelegt. So extrem beschäftigt mich das Thema jedoch erst, seit mir eine Freundin im Februar von Fridays For Future erzählt hat und ich seitdem immer weiter „reingerutscht“ bin. Wenn man sieht, dass wir noch acht Jahre und sieben Monate Zeit haben, wenn wir dieses Tempo beibehalten, in dem wir CO 2 ausstoßen, fällt es einem um einiges leichter, seinen Komfort einzuschränken und ein paar Schulstunden zu bestreiken.

In welchem Bereich finden Sie Klimaschutz für sich persönlich schwer umzusetzen?

Nellessen (denkt lange nach) Wir leben hier in einer so privilegierten Situation, dass es uns eigentlich sehr leicht fallen sollte, auf einige Dinge zu verzichten. Wir haben das Privileg des Verzichts, anders als in anderen Ländern, in denen ein Verzicht viel schwerwiegendere Folgen haben könnte. Manchmal ist es ärgerlich, nicht zu einem bestimmten Ort zu kommen, weil einem die Mobilität ohne Auto fehlt, das ist aber alles nichts, was man nicht mit der Ernsthaftigkeit unserer Situation auf diesem Planeten relativieren könnte.

Wie geht’s für Sie nach dem Abitur weiter?