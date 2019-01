Jeck in Viersen: Gelungener Start in den Saalkarneval

Dülken In Viersen, Dülken und Süchteln schunkelten am Wochenende die Jecken. Das neue Süchtelner Kinderprinzenpaar hat gleich mal seine närrische Macht demonstriert und der Bürgermeisterin ein Ultimatum gesetzt.

(off) Das bisherige Süchtelner Kinderprinzenpaar Fabrice I. (Kramer) und Deborah I. (Mertens) hat schweren Herzens abgedankt. Das neue Prinzenpaar der KG De Brook Müerkes, Elias I. (Kuropka) und Sabrina I. (Manz), wurde bei seiner Proklamation im Süchtelner Weberhaus als letztes Prinzenpaar in ganz Viersen inthronisiert. Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) und Ortsbürgermeister Wolfgang Genenger (CDU) brachten es in Amt und Würden. Als dreijähriges Kindergartenkind von St. Irmgardis in Süchteln lernte der heute zehnjährige Prinz seine jetzt elfjährige Prinzessin kennen. Schnell war ihr wohl klar: „Wir werden Süchtelns Kinderprinzenpaar.“ Sie fragte ihn, ob er sich vorstellen könne, mit ihr das Prinzenspiel zu machen. Einige Karnevalserfahrung sammelte er mit dem Freundeskreis Hofmann im Viersener Straßenkarneval. Nach ihrer Bewerbung als Prinzessin wechselte sie zu der kleinen Süchtelner Tanzgarde, wo sie fleißig weiter trainiert. Die beiden verloren sich nie aus den Augen, zumal sie seit dem Sommer wieder schulisch vereint sind. Beide besuchen die Klasse 5c der Anne-Frank-Gesamtschule. Sie trugen ihre in Papier gebrannten närrischen elf Punkte vor, mit „Frau Anemüller, gute Nacht, jetzt sind wir an der Macht“. Sie drohten ihr gleich: „Frau Anemüller, werden wir nicht sofort mit intakten Sporthallen beglückt, bekommst du Aschermittwoch die Macht nicht zurück. Sind die Hallen bis Ende Februar nicht fertig konstruiert, wird das Rathaus zur Sporthalle umfunktioniert.“ Ab sofort wollen die beiden die Einführung der Karnevalsferien: „Die dauern 364 Tage im Jahr, nur nicht am ersten Mai, das ist klar.“ Sie hatten auch noch eine Regel 11a: „Zum Schluss noch das Wichtigste zur Kinderfreude: Muurejubbel schätzen lernt ihr heute. Muurejubbel statt Spaghetti, dann ist Karneval alles Paletti.“