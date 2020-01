Sitzungskarneval : Jeckes Wochenende in Viersen und Dülken

Lieselotte Lotterlappen bei den Roahser Jonges. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

In Alt-Viersen und Dülken feierten die Jecken mit de Üüle, den Roahser Jonges und den Blau-Witte Jonges.

Das bunte Sessionsmotto der KG Roashser Jonges „Et Roahser blöht op“ war bei der Galasitzung im Notburgsaal – äh, „Viersener Gürzenich“ – auch Programm. „Wir wollen schon frühzeitig den Frühling willkommen heißen“, sagte Wolfgang Genenger, Vorsitzender der KG. Die Rahser Jonges kürten mit Michael Reiners, Chef der Viersener KG Fideles Kränzchen, einen neuen Ehrensenator. Das eigene Kinderprinzenpaar Luca I. (Fandrich) und Sophie I. (Luhnen) kündigte es gleich zu Beginn der tollen Sitzung an. „Lasst uns jetzt die Bühne rocken.“ Aus dem Roahser Kinderkarneval brachte Luisa Schippers mit einem fröhlichen Karnevalsmedley den Saal schon mächtig ins Wanken. Gleich vier starke Büttenredner (dank des Literaten Holger Spielhofen) zogen das närrische Publikum in ihren Bann. „Willi und Ernst“ fanden es toll, als Moderator Lothar Beeck sie als Sprechnummer ankündigte. Willi fragte dann seinen Partner Ernst ernsthaft: „Bis Du auch eine Sprechnummer?“ Zum Schluss sangen sie sehr eindrucksvoll auf Viersen und das Rahser. Die einzigartige Lieselotte Lotterlappen, die von der tollen Stimmung mehr als gerührt war, machte sogar dem Roahser Elferrat ein Kompliment: „Mit euch will ich nicht vor einem Kellerfenster sitzen, die Ratten würden einen Umweg machen.“ Sitzungspräsident Volker Weiniger kam mit seiner säuselnden Stimme genauso gut an wie Büttenrednerin Ingrid Kühne. Das große Viersener Prinzenpaar Rudi I. und Fabienne I. (Pesch) rückte in den Mittelpunkt wie auch die Viersener Prinzengarde, die stets ein Stimmungsgarant ist. Nach der Pause, als auf der Bühne bildhaft der Frühling – und der Elferrat trat als Gärtner auf – einkehrte, tanzten die „Roahser Mädsches“ im frühlingshaften Outfit zu „Tulpen aus Amsterdam“. Die hauseigene Prinzengarde trat ebenfalls auf wie die Roahser Wibbels mit einem Blick „Zurück in die Zukunft“. Kompliment ans Publikum: „Leev Jecke, se hann sich en Rakeet verdeent“. Kommando eins, zwei, drei… Als die Gruppe „Kommando drei“ nach Mitternacht kam, ging noch einmal so richtig die Post ab.

Ein gute Stimmung herrschte bei der Galasitzung der KG Blau-Wette Jonges (BWJ) im ausverkauften evangelischen Gemeindehaus. Zuerst lief sie etwas schleppend. Nach der Pause stieg das Stimmungsbarometer gewaltig in die Höhe. Die BWJ stellte die Süchtelner Ex-Prinzessin Dani I. (Erkes) als neue Ehrensenatorin und dritte Frau mit dieser Würde in ihrem Kreis vor. Die Tränen der Rührung kamen bei ihr, als die Süchtelner Showgruppe als Überraschung ihr zur Ehre „Romeo und Julia“ tanzte und damit ihr neues Programm präsentierte, was sie sonst erst bei der Süchtelner Galasitzung zeigt. Der ganze Stolz der BWJ ist ihre eigene kleine und große Tanzgarde. „Mittlerweile sind das über 20 Mädchen auf der Bühne“, sagte die neue Literatin Heike Hechel, die das Amt von Marlies Moll übernahm. Der Saal empfing das erneut aus der Schweiz eingeflogene Viersener Prinzenpaar Rudi I. und Fabienne I. (Pesch). Der Prinz tanzte mit der Prinzengarde der Narrenherrlichkeit Viersen. Und in der Zugabe wurden auch die Sitzungspräsidenten Jürgen Vogt und Dirk Hechel einbezogen. Die BWJ-Mariechen Sarah Jansen, Anna-Lena Bergs, Laura Brands und Eileen Braterschofzky umsorgten während des Abends die Künstler. Der Hoppeditz Luca Hechel durfte zum ersten Mal während des ganzen Programms auf der Bühne bleiben, weil er nun mit 16 Jahren das Alter dafür hatte. Die „Geschwister in de Bütt“ machten eine Mischung aus Büttenrede, Musik und Tanz sowie Feuerwehrmann Kresse löste auch die Lachmuskeln. Der Hamburger Jens Ohle zeigte Akrobatik auf Leiter und Einrad und „spielte“ mit dem Feuer. Die Mennekerather Coverband spielte bis weit nach Mitternacht im großen „Priatennest“, weil die Deko dem Sessionsmotto der BWJ angepasst war. Die Showband Confetti hielt die Stimmung hoch. Jürgen Müllender und Reinhard Hasper der Blau-Wette Jonges bekamen für ihr großes Engagement und für ihre langjährigen Verdienste im Karneval vom Verband Linksrheinischer Karneval eine Goldauszeichnung.

Die Tanzgarde der Blau-Wette Jonges. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Die kleine Tanzgarde von de Üüle. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Begleitet von den Klängen des TC Dülken zog die KV de Üüle in den Saal ein. Es war ein trauriger Anfang für die Vorsitzende Judith Stobbe, die nach zwei Jahren krankheitsbedingter Abwesenheit wieder durchs Programm führte – denn sie musste mit ansehen, wie ihre Tochter Mona Stobbe zum letzten Mal als Solo-Tanzmariechen auftrat. Die Tochter sagte, jetzt sei der richtige Zeitpunkt, um Platz für die jüngeren Solo-Mariechen zu machen. Sie werde aber weiter in der Tanzgarde mittanzen und die große Garde trainieren. Der Verein zeichnete Mona Stobbe mit der Ehrenmitgliedschaft im KV de Üüle aus. Das Publikum im ausverkauften Bürgerhaus sang ihr zum Abschied ein Lied. Unter den Ehrengästen waren die Dülkener Ortsbürgermeisterin Simone Gartz (CDU) und das Boisheimer Prinzenpaar Frank I. und Annabelle I. Einen großen Einmarsch erhielten die Kinderprinzenpaare aus Süchteln, Ben I. und Mia I., und aus Dülken, Emil I. und Lara Sophie I. DJ-Ötzi-Double Kay Christiansen hatte dann seinen Auftritt, vor der Pause durfte die kleine Tanzgarde ihr Können unter Beweis stellen. Nach der Pause ging es mit einem Medley von Clara und Emily mit einem Tanz in die zweite Halbzeit weiter. Ihnen folgte das Prinzenpaar der Stadt Dülken, Marko I. und Sonja I., sie hatten ein Solo-Mariechen mitgebracht. Es folgten die große Tanzgarde von de Üüle mit ihrem Tanz, Showtanz-Gruppe Revolution aus Hückelhoven sowie „Willi und Ernst“. Zum Abschluss des Abends stand die Band Kuhl un de Gäng aus Bornheim auf der Bühne und sorgte noch einmal für richtig Stimmung im Saal, bevor die Prinzenpaare und die große Tanzgarde noch einmal auf die Bühne kamen. Für die Gäste im Saal war es ein gelungener Abend bis zum Schluss.

(off/jom)