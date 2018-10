Rund 50 Bilder von Ursula Detrée sind in der Sparkasse in Viersen zu sehen

Ausstellung in Viersen

Viersen In der Sparkasse in Viersen sind rund 50 Arbeiten der bekannten Künstlerin und Leichtathletin zu sehen.

Farbenspiele, Landschaften, surreale Porträts, aber vor allem das verwirrende Spiel mit der Geometrie kennzeichnen die malerische Arbeit der Künstlerin Ursula Detrée. Etwa 50 ihrer Bilder sind vom 15. bis zum 26. Oktober in der Geschäftsstelle der Sparkasse Krefeld in Viersen zu sehen.

Vielen Menschen in Viersen und über die Stadtgrenzen hinaus ist Detrée als engagierte Sportlerin bekannt. Sich selbst bezeichnet sie als „Pionierin des Marathonlaufs“, die übrigens vor mehr als 40 Jahren dafür sorgte, dass Frauen einen eigenen Lauftreff bekamen. Es ist die unermüdliche Ausdauer – im Laufen, im Leben und im Malen – die das Leben der 1943 in Sternberg/Sudetenland geborenen Ursula Detrée charakterisiert. Sie kann von vielen Schicksalsschlägen in ihrem Leben berichten, aber sie ist nicht bereit, sich von ihnen unterkriegen zu lassen. „Ich bin ein Stehaufmännchen“, erklärt sie lachend.