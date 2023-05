Spendenlauf in Viersen Rund 200 Teilnehmer starten beim Rotary-Lauf

Der Rotary-Club Viersen-Schwalm-Nette hat am Sonntagmorgen im Sportpark in Viersen-Süchteln seinen zehnten Spendenlauf gestartet. Nachdem die Veranstaltung im vergangenen Jahr am Hohen Busch in Viersen stattfand, kehrte der Rotary-Club nun zurück nach Süchteln. „Glückwunsch zu der tollen Idee, aus dieser Nummer kommt ihr nicht mehr heraus, ihr müsst den Benefizlauf weitermachen“, gratulierte Viersens Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) zum kleinen Jubiläum. Sie übernahm die Rolle des Starters.