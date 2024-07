Rückblick vor Ruhestand Martin Landman verabschiedet sich in die unendlichen Ferien

Im Rahmen des Studiums lebte Landman ein halbes Jahr auf Jamaica, besuchte mehrmals Afrika und bestieg sogar den Kilimandscharo. Nach dem Studium führte ihn der Weg nicht direkt in den Lehrberuf. Landman bewarb sich als Referendar der höheren Dienste an der Universitätsbibliothek Tübingen und startet dort im Oktober 1988, nachdem er zuvor noch in Köln promoviert hatte. Als sich ihm nach einem Jahr die Chance bot, als Lehrer an der Gesamtschule Solingen zu starten, gab er – zum Unverständnis vieler – die Stelle in Tübingen auf. Von Solingen ging es nach fünf Jahren das erste Mal nach Viersen. Wenn der Studienrat seine Zeit in Viersen als Schulleiter Revue passieren lässt, spricht er von Meilensteinen, die er erlebt habe. Dazu gehört zum einem die Qualitätsanalyse, bei der die Anne Frank Gesamtschule hervorragend abschnitt. Landman spricht davon, dass die Schulentwicklung eine wahnsinnige Dynamik angenommen hätte.