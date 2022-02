Rückschnitt in öffentlichen Grünflächen : Viersener sind entsetzt über Kahlschlag

Hans Kuckels ist entsetzt über den radikalen Rückschnitt an der Kölnischen Straße/Helenenstraße und spricht von einem „Kahlschlag“. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Viersen „Kahlschlag“ und „mangelnde Dialogbereitschaft der Stadtverwaltung“: Das empört Menschen in Viersen. Sie ärgern sich über den Rückschnitt in öffentlichen Grünflächen. Was die Stadtverwaltung auf diese Vorwürfe entgegnet.