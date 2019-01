Investor ausgestiegen: Rückschlag bei Viersens Hotel-Plan

Das geplante Hotel am Josefsring soll 14 Meter hoch und 65 Meter lang werden. Im Vordergrund zu sehen: die geplante Wohnbebauung. Foto: Wrede Architekten BDA

Viersen Der Investor Ten Brinke ist aus dem Zwölf-Millionen-Euro-Projekt ausgestiegen. Aktuell wird mit einem anderen Investor für das geplante 240-Betten-Hotel verhandelt. Die Eröffnung kann frühestens 2020 stattfinden.

2019 sollte eigentlich das Jahr werden, in dem in der Stadt Viersen ein großes Hotel eröffnet. „Seit 40 Jahren wurde immer wieder darüber gesprochen, dass Viersen ein Hotel braucht“, sagte Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) im März 2018, als sie gemeinsam mit dem Projektentwickler SP Immobilien, dem Architekten und dem Investor die Pläne für den viergeschossigen Hotelbau am Josefsring vorstellte. Ebenfalls im März vergangenen Jahres machte die Politik den Weg für den Bau frei, stimmte einer Überplanung des Geländes nahe der Südstadt zu.