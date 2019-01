Viersen : Rückblick auf ein närrisches Wochenende

Viersen „Harlekin und Gaukelei – die Roahser Jonges sind dabei.“ Das versprach zur 1. Galasitzung im Notburgasaal tolle Kostüme, Bühnenbild, gute Laune und Stippeföttche-Tanz (der Viersener SPD-Mannen).

Die Mischung macht es bei den Roahser Jonges im Notburgasaal, wenn Eigengewächse und Profis den Saal zum Beben bringen und das Publikum in Alarmstimmung versetzen. Sitzungspräsident Wolfgang Genenger holte sich mit Lothar Beeck einen Co-Moderator an seine Seite. „Damit ich zwischendurch etwas essen und trinken kann“, meint er schelmisch. Das größte und schönste, was der Roasher Karneval zu bieten, ist ihr Kinderprinzenpaar Oskar I. (Beeck) und Greta I. (Walter). Sie sangen (vor der im Hintergrund vermieteten Tonne von Oskar, aus der immer wieder eine Puppe hervorlugte): „Das kann es nur einmal geben.“ Eine gelungene Premiere als „Fründe us de Bütt“ gaben Sophie Luhnen und Luca Fandrich in einem Sketch. Beim Erklären des Bruchrechnens war die Lösung ein bunter Konfettiregen. Das große Stadtprinzenpaar Thilo I. und Ute I. (Ditges) hatte beim Einzug im „Roahser Gürzenich“ erneut Gänsehautfeeling. Viersens Prinzengarde machte mit ihm Stimmung. Zu den Klängen von „Dirty Dancing“ zeigten Prinz und Prinzessin auch die berühmte Hebefigur. Zum neuen Ehrensenator kürte Wolfgang Genenger Viersens Senatspräsidenten Frank Schiffers mit passender Mütze und Urkunde. Vor 13 Jahren hatten beide einen Disput. „Das lag mir jetzt besonders am Herzen, mich bei Frank für diesen Fehler hier und heute zu entschuldigen. Wir können uns keinen besseren Senatspräsidenten vorstellen. Er unterstützt auch den Viersener Kinderkarneval wie kaum ein anderer.“ Die „Roahser Mädches“ Britta Schulte, Anne Genenger, Nadine Mihm, Kathrin Wittig und Celina Pitzen-Hardy verzauberten als tanzende Harlekine (unter Leitung von Julia Uebel) das Publikum vor passender Bühnenkulisse. Aus der Prinzengarde der Roasher Jonges taten sich die Gardisten im Outfit „tanzender Gaukler“ hervor. Die Roahser Wibbels, ein Männerballett um Lothar Beeck, Bernd Gütjens, Sebastian Lennartz, Torsten Lennartz, Jonas Schiffer, Michael Schiffer, Philipp Luhnen, Michael Linnartz und Wolfgang Ditzen (mit Trainerin Petra Ditzen), spielten „Räuber und Gendarm“ mit häufigem Kostümwechsel. Neben Comedian Christian Pape, Bauchredner-Duo Klaus&Willi, Swinging Fanfares, Wanderer sowie zu guter Letzt die Stimmungsmacher Rabaue. Sie erreichten das, was sie erreichen wollten: Stimmung auch noch nach Mitternacht.

Trotz des gleichzeitig laufenden Neujahrsempfangs der Stadt Viersen hatte die KG Blau-Wette Jonges bei ihrer Galasitzung im evangelischen Gemeindehaus volles Haus. Der bisherige Sitzungs-präsident Jürgen Moll (erhielt den goldenen BDK-Verdienstorden des Karnevals Linker Niederrhein) sah sich gelassen das bunte Programm von unten aus dem Saal an. Als seine Nachfolger führten Dirk Hechel und Jürgen Vogt erstmals als Sitzungspräsidenten durchs Programm. Als Mariechen standen ihnen Anna-Lena Bergs, Sarah Jansen und Laura Brandt zur Seite. „Unsere beiden neuen Sitzungspräsidenten haben ihre Feuertaufe bestanden“, sagt Burkhard Klein, Vorsitzender der KG Blau-Wette Jonges. Die KG feierte ihr 60-jähriges Bestehen mit der Showband Confetti und zahlreichen jecken Bühnenstars. Der Clown (ist auch Wagenmotto beim Tulpensonntagszug) auf ihrem neuen Sessionsorden mit bunten Luftballons passte auch zum bunten Abend. Das war im Vorfeld nicht abgesprochen: Der rheinische Comedian Christian Pape und die Stimmungsgruppe Revolution Showdance, die beide Stimmungsgaranten sind, gehörten wie die Woche zuvor bei der Sitzung KG Jrön Wette Jonges erneut zu den Unterhaltern. „Das war vorher nicht abzusehen, wir sprechen uns untereinander nicht ab und buchen die Akteure bereits zwei Jahre vorher“, sagt Schriftführerin Heike Hechel, deren Sohn Luca als Hoppeditz durch den Saal wirbelte. Die Blau-Wette Jonges setzten auf Büttenredner wie Willi & Ernst oder die Sauerländer Kultfigur Änne aus Dröpplingsen. Die Viersener Prinzengarde in Begleitung des Stadt-Prinzenpaares Thilo I. und Ute I. rockten den Saal. Weitere Prinzenpaare aus Süchteln und Boisheim machten sich mit ihnen einen lustigen Abend. Als neuen Ehrensenator präsentierten die Blau-Wette Jonges Klaus Scholz – bei der FKV als ideenreicher und vielseitiger Bühnenbauer bekannt. Der ganze Stolz der Blau-Wette Jonges sind ihre beiden jungen Tanzgarden (mit den neuen Trainerinnen Sabrina Koltermann und Bianca Frank), die mit viel Herzblut bei der Sache waren. Am Ende des Abends stieg das Stimmungsbarometer noch einmal in die Höhe, als die rheinische Band Hätzblatt mit eigenen Liedern und rheinischen Hits dem Publikum im Saal eins auf die Ohren gab.



