Kreis Viersen Rückblick auf das Jahr 2023 in Bildern

Open-Air des Jahres Die Sommerbühne auf dem Hohen Busch in Viersen — auf unserem Foto der Auftritt von Thees Uhlmann & Band — hat zahlreiche Besucher angezogen. Ob es das „Da ist was im Busch“-Festival auch in den kommenden Jahr weiter geben wird, ist allerdings derzeit nicht sicher. In der Viersener Politik gab es keine Einigung, die Open-Air-Bühne mit maximal 30.000 Euro pro Jahr aus Steuergeldern zu fördern.