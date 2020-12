Weihnachten im Kreis Viersen : RP-Aktion: Berichten Sie uns von Weihnachten!

Früher war mehr Lametta... Berichten Sie uns von Weihnachten! Foto: Reinhold Braun/Reinhold Braun/Nachlass Motschmann

Kreis Viersen Erinnern Sie sich noch an Ihr schönstes Weihnachtsgeschenk? Oder an ein besonders ausgefallenes Weihnachtsfest? Wie haben Sie Weihnachten in den 1940er-, 1950er-, 1960er-, 1970er-, 1980er-, 1990er-Jahren im heutigen Kreis Viersen gefeiert?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wie in den Nullerjahren? Gerade weil in diesem Jahr viele Menschen das Weihnachtsfest ganz anders als gewohnt feiern werden, wollen wir mit Ihrer Hilfe zurückblicken. Wir laden Sie ein: Berichten Sie uns von Weihnachten! Die interessantesten Einsendungen drucken wir in unserer Weihnachtsausgabe ab.

■ Per E-Mail Senden Sie uns eine E-Mail mit Ihrem Weihnachtsbericht, hängen Sie gerne eine Bilddatei daran. Adressieren Sie die E-Mail bitte an viersen@rheinische-post.de, Betreff „Weihnachten“. Und bitte geben Sie eine Telefonnummer für Rückfragen an.

■ Per Post Schicken Sie uns Ihren Weihnachtsbericht per Post an RP-Lokalredaktion Viersen, Rathausgasse 3, 41747 Viersen. Beigefügtes Bildmaterial erhalten Sie zurück.