Park in Viersen : Casinogarten bleibt nach Greifvogel-Angriffen gesperrt

Viersen Der Bussard, der im Casinogarten auf Passanten zuhielt, ist noch nicht eingefangen. Auf dem benachbarten Schulhof der Anne-Frank-Gesamtsschule soll laut Experten keine Gefahr bestehen.

Noch immer versucht ein Falkner im Auftrag der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Viersen, im Casinogarten einen Rotschwanzbussard einzufangen. Das Tier hatte dort nach Angaben von Stadt und Kreis Viersen am Donnerstagmorgen im Tiefflug auf Passanten zugehalten. Die Parkanlage in der Viersener Innenstadt wurde gesperrt. „Sollte der Bussard über das Wochenende nicht eingefangen werden, bleibt der Casinogarten geschlossen“, informieren Stadt und Kreis in einer gemeinsamen Mitteilung.