Viersener Paar kentert im Roten Meer „Meine Frau und ich hatten Angst um unser Leben“

36 Jahre ist eigentlich zu jung zum Sterben. Trotzdem sah der Viersener Dominik Schmitt vor wenigen Tagen sein Leben an sich vorüberziehen, als er an der Bordwand der gekenterten „Carlton Queen“ stand und auf das Rettungsboot blickte, dessen Schlauch Luft verlor. Und die Rettungsinsel, die abgetrieben war. Und an die Mitreisenden dachte, die es nicht bis an Deck geschafft hatten. Eine Schwimmweste trug Schmitt nicht. „An Deck befanden sich keine.“