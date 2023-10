Unfall in Viersen-Dülken Rote Ampel übersehen - Junge verletzt

Bei einem Unfall in Viersen-Dülken ist ein elf-jähriger Radfahrer am Freitag um 15.15 Uhr verletzt worden; dies meldete die Polizei am Montag. Sie teilt mit, dass der Radler aus Viersen mit dem Wagen einer Autofahrerin (56) im Einmündungsbereich der Bückler- und Wasserstraße in Dülken kollidierte. Laut Polizei wollte der Radler die Straßenseite wechseln, sah jedoch nicht, dass die Ampel für ihn rot zeigte. Die Autofahrerin, die in Richtung Mühlenberg unterwegs war, konnte nicht mehr bremsen. Für sie zeigte die Ampel laut mehreren Zeugen grün. Der Junge wurde leicht verletzt; ein Rettungsteam brachte ihn in ein Hospital.