Benefiz-Event in Viersen-Süchteln Rotarier bitten zum zehnten Spendenlauf im Mai

Mehr als 2.500 Läufer, Nordic-Walker und Bambini nahmen teil. Im vergangenen Jahr gingen jeweils 6.000 Euro an den Viersener Verschönerungsverein und die Biologische Station Krickenbecker Seen in Nettetal. Der Erlös des diesjährigen Laufs ist für die Tafeln des Kreises Viersen bestimmt.