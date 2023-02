Rosenmontagszug 2023 in Dülken So lief der Rosenmontagszug in Dülken

Dülken · Nachdem die Jecken vormittags in Süchteln los waren, schloss sich mittags der Rosenmontagszug in Dülken an.

20.02.2023, 17:50 Uhr

60 Bilder Das war der Rosenmontagszug in Viersen-Dülken 60 Bilder Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Mehr als 120 Fußgruppen und Wagen zogen am Rosenmontag durch Dülken. Die Zahl der vorab angemeldeten Teilnehmer lag bei fast 2000. Der Zug gilt als einer der größten am Niederrhein. Das Motto diesmal: „Dölke woar jeck, öss jeck, blivvt jeck.“

(naf)