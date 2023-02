Rosenmontagszug 2023 in Dülken Polizeieinsätze an Rosenmontag vor allem in Dülken

Durch Viersen zogen an Rosenmontag zwei Züge: Vormittags im Stadtteil Süchteln, mittags im Stadtteil Dülken. In Dülken – und dort vor allem rund um die Kirche St. Cornelius am Alten Markt – stieg nach Polizeiangaben bei einigen wenigen Feiernden nach Zugende mit zunehmendem Alkoholpegel auch die Aggressivität. Die Einsatzkräfte sprachen insgesamt 29 Platzverweise aus, nahmen sieben Menschen in Gewahrsam. Wegen Körperverletzung fertigten die Teams der Polizei acht Anzeigen, darüber hinaus eine Anzeige wegen Beleidigung und eine weitere wegen einer Sachbeschädigung. Nach Schätzungen der Polizei feierten etwa 28.000 Menschen beim Rosenmontagszug in Dülken unter dem Motto „Dölke woar jeck, öss jeck, blivvt jeck.“