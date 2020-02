Karneval in Viersen-Dülken : Rosenmontag in Dülken: Polizei zieht positive Bilanz

Die Polizei sprach an Rosenmontag in Dülken deutlich weniger Platzverweise aus als im Vorjahr. Foto: Busch, Franz Heinrich sen. (bsen)

Viersen Die Polizei hat an Rosenmontag in Dülken deutlich weniger Platzverweise ausgesprochen als im Vorjahr.

Die Einsatzkräfte kontrollierten an Rosenmontag zahlreiche Autofahrer; drei von ihnen mussten mit zur Blutprobe. In Dülken kam es zu sechs Körperverletzungsdelikten und einem Raubdelikt. Nach der Anzeige einer sexuellen Belästigung konnten die Einsatzkräfte schnell drei Tatverdächtige im Alter zwischen 21 und 24 Jahren aus Mönchengladbach vorläufig festnehmen. Die Ermittlungen dauern an. Ein 19-jähriger Viersener, der sich in der Dülkener Innenstadt aggressiv verhielt, wurde durch Einsatzkräfte in Gewahrsam genommen und leistete dabei laut Polizei Widerstand.