Rosenmontagszüge 2023 in Viersen Jecken feiern in Süchteln und Dülken

In Dülken startete der Zug mit zwanzig Minuten Verspätung, weil noch auf eine Gruppe gewartet werden musste. Doch die kurze Wartezeit tat der guten Stimmung keinen Abbruch. Besonders gut gelaunt war etwa die Fußgruppe der KLJB Dülken. Die jungen Karnevalisten überzeugten nicht nur mit lauter Musik und Wurfmaterial, sondern auch mit ihrem Kostüm und Karnevalswagen. Die Dülkener waren als Hase „Felix“ verkleidet. Die Gestaltung des Wagens orientierte sich ebenfalls an der Kinderserie. Mit viel Liebe zum Detail wurde „Felix“ in verschiedenen Formen auf die Verkleidung gezeichnet, ein großer Luftballon und ein Felix-Kuscheltier vollendeten den kunstvollen Wagen. Die Gruppe wurde besonders häufig von den Zuschauern fotografiert. Doch es gab noch viel mehr zu bestaunen: In Dülken sind insgesamt 125 Wagen und Fußgruppen mitgezogen. Besonders viel Mühe beim Kostüm gaben sich die Narren, die als Müsli-Schüssel verkleidet waren. Eine Milchtüte auf dem Kopf und ein breiter Rock als gefüllte Schüssel inklusive Kelloggs-Karton machten den Look perfekt. Natürlichen hatten die Karnevalisten auch einen großen Löffel dabei. Ein weiteres Highlight brachte die Gruppe „Jecko Mio“ nach Dülken. Ihr Motto „Der Zoch kütt ohne Bremsen“ wurde perfekt in dem Kostüm repräsentiert. Die Jecken trugen um ihre Körper eine schwarz-goldene Dampflokomotive. Auf den Seiten stand „Gloria tibi Dülken“, was die Zuschauer den Narren erstaunlich laut zuriefen. „Ich finde Karneval einfach toll“, sagte etwa Sandra Oehlen, die gemeinsam mit ihrer Tochter nach Dülken gekommen war. „Ich bin in einer Gegend aufgewachsen, wo kein Karneval gefeiert wird, und habe es hier am Niederrhein schnell lieben gelernt.“