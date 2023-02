Rosenmontagszug 2023 in Niederkrüchten-Overhetfeld Hunderte sehen Kinderzug in Overhetfeld

Es war wohl der größte Rosenmontags-Kinderzug, den Overhetfeld je gesehen hat: Hunderte Erwachsene und Kinder jubelten den Teilnehmern laut „Lott Jonn“ zu, als sie am Rosenmontag durch Overhetfeld zogen. Ein paar Nikoläuse waren auch dabei, aber Tierkostüme waren besonders beliebt. Prinzessin Astrid I. Ahlen ist – vorerst – auch die letzte Majestät der jecken Ahlen-Dynastie, die seit 2008 nun zum sechsten Mal als Majestät im Kinderkarnevalszug mitmachte. Nachwuchssorgen braucht sich der Overhetfelder Karnevalsverein nicht zu machen, so viele Kinder haben in dem Ortsteil von Niederkrüchten Spaß am Karneval.