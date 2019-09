Niederkrüchten : Rollstuhlfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Niederkrüchten Der Unfall geschah am Sohlweg im Gewerbegebiet Dam.

Schwere Verletzungen hat sich eine Rollstuhlfahrerin (82) bei einem Unfall am Montag gegen 15.30 Uhr zugezogen. Wie der Unfall zwischen ihr und einer Radlerin passiert ist, kann die Polizei bisher nicht eindeutig rekonstruieren. Das Paar aus Niederkrüchten fuhr mit zwei Elektro-Rollstühlen am Sohlweg im Gewerbegebiet Dam. Die Radlerin (15) kam ihnen entgegen. Als sie in Höhe der Seniorin war, fuhr diese auf ihren Mann zu. Die 80-Jährige musste ins Hospital gebracht werden.