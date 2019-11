Abschied nach drei Jahrzehnten in Viersen-Dülken : Traditioneller Rollerhandel schließt

Alexander Mangold machte sein Hobby zum Beruf und eröffnete einen eigenen Zweiradladen. Anfangs arbeitete er dort nur an den Samstagen, 1995 sattelte er komplett um. Foto: Julia Esch

Nach knapp 30 Jahren schließt Alexander Mangold zum 30. November seinen Zweiradhandel mit Werkstatt in Dülken. In all der Zeit hat er dort auch mal Dramatisches und Kurioses erlebt. Ein Rückblick.

Die Ausbildung zum Gesellen und den Meisterschein habe er in elf Monaten geschafft, sagt Alexander Mangold, und das mit 40 Jahren. Bereits 1984 hatte er seinen Betrieb rund ums Zweirad angemeldet und arbeitete an den Samstagen – neben seinem Hauptberuf. „Ich hatte eine Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht und war bei einer Krankenkasse Abteilungsleiter“, sagt der 65-Jährige. 1995 allerdings sattelte er komplett um. Mit seiner Abfindung finanzierte er seinen Umstieg, bei dem sein Hobby zum Beruf wurde. Nach knapp 30 Jahren schließt er nun Ende November seinen Betrieb.

Sein vielseitiger Werdegang sei vor allem auch die Unterstützung durch seine Frau möglich gewesen. „Sie blieb zu Hause und hat auch im Betrieb viel mitgeholfen“, sagt Mangold. „Dafür bin ich auch sehr dankbar.“ Über die vergangenen drei Jahrzehnte hat sich der Betrieb nicht nur in Dülken als eine beliebte Anlaufstelle etabliert. In seiner enormen Sammlung und seinem Ersatzteile-Fundus beherbergt der Zweiradmechanikermeister viele Schätze, auch für alte Vespa-Modelle beispielsweise. Das gesamte Gelände fasst knapp 5500 Quadratmeter: Eine Menge Platz, der über Jahre gut belegt worden ist.

Info Sammlung füllt zwei große Bauhallen Brand Vor dem Brand 1997 befand sich der Laden in dem Flachbau. Heute ist dort die Werkstatt, der Handel ist in einem Container untergebracht. Sammlung Alexander Mangolds Sammlung und Lager füllen zwei große Bauhallen. Dazu gehören auch Teile für alte Maschinen, die heute schwer zu finden sind.

„Angefangen hat das eigentlich mit Oldtimern“, sagt Mangold. Die seien der Grundstein seiner Faszination zu Fahrzeugen gewesen. Doch ihm sei schließlich klar geworden – wo ein Auto hinpasst, passen fünf Roller hin. „Und mein erstes Moped habe ich schon als Jugendlicher rauf- und runtergeschraubt.“ Das gleiche Modell wie sein allererstes Zweirad habe er vor knapp zehn Jahren gefunden und gekauft, eine Zündapp C50 Sport. Besitzer des Geländes und der Werkstatt sei er kurzfristig und gewissermaßen zufällig geworden. Es sollte verkauft werden. Mangold: „Da habe ich knapp die Hälfte des gesamten Grundstücks selbst gekauft.“

Kurz nach der offiziellen Eröffnung 1995 traf es den Betrieb hart: Ein elektrischer Fehler bei einem Drucker löste einen Brand aus. Zweiräder, der gesamte Flachbau brannte aus. Auf 60.000 Deutsche Mark sei der Schaden geschätzt worden. Doch Mangold machte weiter. Beim Kauf des Geländes und der Hallen machte er eine kuriose Entdeckung: „In einem Bau hinten entdeckte ich ein Tonstudio“, sagt der Schlagzeuger. Nach einem Klassentreffen gründete er mit einigen Mitschülern von früher eine Band, Anfang der 2000er Jahre trat die Formation bei mehreren Veranstaltungen in der Region auf. Classic Rock sei seine Musik, sagt Mangold, auch heute noch. Neben seiner Arbeit verfolgt der Dülkener mehrere Ehrenämter, wie im Widerspruchsausschuss der Sozialversicherung, oder im medizinischen Dienst im Verwaltungsrat. „Nach der Rente habe ich genug zu tun“, sagt der Vater von drei Kindern und Großvater.