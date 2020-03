Kreis Viersen : Rollendes Diagnose-Zentrum startet

Kreis Viersen Von diesem Dienstag an hat auch der Kreis Viersen ein Corona-Diagnosezentrum. Einkaufszentren dürfen nur noch unter Auflagen betreten werden. Und: Landrat Andreas Coenen arbeitet aus Sicherheitsgründen im Home-Office.

Zwei Wochen, nachdem in zahlreichen Städten und Gemeinden die ersten Diagnose-Zentren eingerichtet wurden, nimmt jetzt auch im Kreis Viersen ein Diagnosezentrum seinen Betrieb auf. „Ziel der mobilen Untersuchungszentren ist es, den Infektionsschutz der Bevölkerung zu verbessern und die niedergelassenen Ärzte zu entlasten“, erklärt Katarina Esser, Leiterin des Krisenstabs des Kreises Viersen. Von Dienstag, 17. März, an können sich die Einwohner in einem mobilen Corona-Untersuchungszentrum testen lassen. Die Untersuchungen finden an den fünf Wochentagen täglich zwischen 13 bis 16 Uhr statt. In einem rollierenden System wird das Untersuchungszentrum abwechselnd in Kempen, Viersen und Nettetal aufgebaut. Am Dienstag steht es in Kempen. Für Autofahrer gibt es eine Drive-in-Lösung, sie müssen für den Test ihr Fahrzeug nicht verlassen.

Die Zahl der Infizierten hat sich am Montag im Kreis Viersen auf 39 erhöht. Landrat Andreas Coenen (CDU) arbeitet aktuell im Homeoffice, nachdem ein Teilnehmer einer dienstlichen Veranstaltung, die der Landrat besucht hatte, positiv auf das Corona-Virus getestet wurde. Die Arbeit von zu Hause aus sei „eine reine Vorsichtsmaßnahme, mit der ich auch Vorbild für andere Menschen sein möchte, die in einer ähnlichen Situation sind", so der Landrat. Er fühle sich gut. Coenen: „Im Bedarfsfall werde ich von unserem Kreisdirektor Ingo Schabrich vertreten.“ Dem Kreisgesundheitsamt zufolge ist der starke Anstieg von Fällen am Wochenende auf Menschen zurückzuführen, die im Skiurlaub in Österreich waren. 16 Fälle gibt es aktuell in Willich, je sechs in Kempen, Grefrath und Tönisvorst, fünf in Viersen und je einen in Niederkrüchten und Schwalmtal. Für 184 Personen war am Montag häusliche Quarantäne angeordnet.