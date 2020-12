Bildung in Viersen : Rohbau für Ganztagsbetreuung in Viersen steht

Viersen Nach Verzögerungen beim Baubeginn an der Albert-Schweitzer-Schule soll der eingeschossige Neubau nach den Sommerferien für die Betreuung der Grundschüler genutzt werden können. Drei Millionen Euro werden insgesamt investiert – unter anderem in eine variable Trennwand.

Das neue Gebäude für die Ganztagsbetreuung (OGS) an der Albert-Schweitzer-Schule nimmt Formen an. Der Rohbau auf dem Schulgelände steht. Der Baubeginn hatte sich laut Stadt verzögert, weil Unternehmen aus der Baubranche wegen der hohen Nachfrage erst seit Juni wieder Aufträge angenommen hätten. Spätestens nach den Sommerferien 2021 soll der eingeschossige Neubau bezugsfertig sein.

Für die Betreuung der Grundschulkinder entstehen drei jeweils 60 Quadramtmeter große Gruppenräume. Außerdem wird es einen Mehrzweckbereich geben und Räume wie Küche, Haustechnik und Toilettenanlage. Der Speiseraum kann durch eine variable Trennwand mit dem danebenliegenden Gruppenraum zusammengelegt werden, so dass ein großer Mehrzweckraum für besondere schulische Veranstaltungen entstehen kann. Das Gebäude wird mit einer Erdwärme-Pumpe ausgestattet. Die Fassade soll mit rotbraunen Faserzementplatten verkleidet werden und so farblich ein Ensemble mit dem denkmalgeschützten Altbau bilden. Der wird aktuell teilsaniert. Das Gros der Arbeiten wurde in den Sommer- und Herbstferien ausgeführt. Die Restarbeiten sollen im März 2021 abgeschlossen sein. Danach wird in den Sommerferien 2021 noch das Lehrerzimmer renoviert.