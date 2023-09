Verkauf des Rösler-Areals in Schwalmtal „Wir werden weiterhin wachsam bleiben“

Eine Flasche, aus der Sekt oder Champagner und der Korken fliegen, dazu der Ausruf „MLP Logistikpark verhindert!“: Was die Schwalmtaler Grünen vom Aus der MLP-Pläne für das ehemalige Rösler-Gelände in Waldniel halten, daran lassen sie in einem Post in sozialen Medien keinen Zweifel. „Die Kuh ist vom Eis“, schreiben sie unter anderem dazu. „Wir sind froh, dass dieser Bebauungsplan, der zum Scheitern verurteilt war, jetzt nicht umgesetzt wird“, sagt Paul Lentzen, Sprecher der Grünen, auf Anfrage. Michael Berger, Sprecher der Bürgerinitiative „Nein zum Logistikpark Rösler Draht“, lässt verlauten: „Zunächst einmal gibt es schon eine gewisse Erleichterung, dass MLP nicht kommt.“ Aber auch, wenn diese Kuh vom Eis ist – ob nicht eine neue drauf geschoben wird, wissen beide derzeit nicht.