Umstrittenes Vorhaben in Waldniel Weiter Warten auf Stellungnahme der Verwaltung

Doch da das Unternehmen nicht umziehen wird, hatte der Investor eine bereits zuvor vorgelegte Variante ohne Tacken-Hessing mit drei Hallen wieder in der Ausschusssitzung am 29. November zur Abstimmung vorgestellt; eine Mehrheit aus CDU und FDP votierte dafür. Auch zu dieser Variante konnten Träger öffentlicher Belange und Einwohner Stellung beziehen; die Frist endete am 16. Januar. Doch darauf fehlt ebenfalls noch eine Stellungnahme der Verwaltung.