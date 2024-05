Vorfall in Roermond Brand und Explosion am Designer Outlet Center

Update | Roermond · Nach einem Dachbrand in einem Wohnturm am Kazerneplein neben dem Designer Outlet Center in Roermond ist es am Mittag des 2. Mais zu einer Explosion gekommen.

02.05.2024 , 16:42 Uhr

Die Feuerwehr löschte den Brand auf einem Flachdach. Foto: Günter Jungmann

Nach der Explosion war Schutt im Umkreis des Hauses verstreut. Auch auf der nahe gelegenen N280 befanden sich kurzzeitig Trümmer. In der Grote Kerkstraat, auf der anderen Seite der N280, wurden zwei Passanten von umherfliegenden Trümmern getroffen. Sie wurden von Rettungsdienstpersonal untersucht, mussten jedoch nicht im Krankenhaus behandelt werden. Trümmer landeten auch im Rathaus am Markt und in der Luiffelstraat, fast 250 Meter vom Wohnturm entfernt. Ein Feuerwehrmann, der sich zum Zeitpunkt der Explosion bereits auf dem Dach befand, wurde von der Druckwelle nach hinten geschleudert und erlitt leichte Verletzungen. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst untersucht, musste aber ebenfalls nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Aufgrund des Brandes wurden die beiden obersten Stockwerke des Wohnturms evakuiert. Mittlerweile hat die Feuerwehr den Brand gelöscht. Es ist unklar, wann die Bewohner nach Hause zurückkehren können. Chefkoch Wim Sniekers vom nahe gelegenen Restaurant Xity hatte seinen Arbeitsplatz eilig räumen müssen: „Wir haben die Leute schnell nach draußen geführt. Die Tische sind immer noch voller Essen. Und als wir herauskamen, hörten wir einen gewaltigen Knall. Von der Feuerwehr hörten wir dann, dass eine 30-Kilo-Gasflasche explodiert sei." Auch das nahe gelegene Foroxity-Kino wurde evakuiert. Das Outlet Center blieb geöffnet, Besucher konnten jedoch den Ein- und Ausgang am Kazerneplein nicht nutzen. Vor dem Brand und der anschließenden Explosion wurden Arbeiten am Dach durchgeführt. Die Feuerwehr geht daher davon aus, dass die Brandursache damit zusammenhängt.

