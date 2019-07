Viersen : Röhrende Motoren beim Tractor-Pulling

Zum zehnten Mal ziehen am Wochenende schwere Maschinen noch schwerere Maschinen über ein Feld in Viersen. Dazu gehören Eigenbauten mit Hubschrauberturbinen und Motorradmotoren.

Noch bedeckt eine weiße Kunststoffplane die 100 Meter lange Rennstrecke auf der Wiese an der Hardter Straße in Viersen. Sie soll dafür sorgen, dass darunter das eigens aufgebrachte Ton-Lehm-Gemisch bis zum Wochenende die richtige Konsistenz behält. Nicht zu trocken, aber auch nicht zu nass soll der Boden sein, damit die Teilnehmer beim Tractor-Pulling mit ihren Traktoren weder von der Bahn abkommen noch stecken bleiben.

Das Ziel des Wettbewerbs in verschiedenen Gewichtsklassen: Amateur-Sportler in schweren Maschinen ziehen nacheinander einen noch schwereren Anhänger möglichst 100 Meter weit. Dabei geben sie ordentlich Gas, die Motoren röhren, aus den Auspuffrohren steigen mitunter dunkle Schwaden auf – für Fans ist es jedes Jahr ein Spektakel. Vor zehn Jahren hat die Katholische Landjugendbewegung Dülken in Viersen das erste Tractor-Pulling ausgerichtet, seit 2017 ist der damals neu gegründete Verein Tractor-Pulling Dülken Gastgeber. Die Deutsche Trecker-Treck Organisation (DTTO) begleitet den Wettbewerb, bei dem Kinder und Erwachsene teilnehmen – in der Nachwuchs-Klasse treten schon Achtjährige an.