Rockschicht Viersen „Die Lage für kleine Bühnen ist katastrophal“

Aktuelle Jubelmeldungen etwa der Gema zu Streaming-Rekorden hält der Bundesverband Live Musik Kommission für irreführend: „Bei den Musikclubs herrscht Katerstimmung. Das liegt am massiven, stetig steigenden Kostendruck. Insbesondere kleineren Musikspielstätten fehlt zunehmend das Geld, um rentabel zu arbeiten“, sagt Vorsitzender Axel Ballreich. Das gefährde auch den Künstler-Nachwuchs in Deutschland. Auch wenn aktuell so viel Musik konsumiert werde wie nie zuvor – das dadurch erwirtschaftete Geld komme den Musikspielstätten kaum zugute. Bereits vor der Pandemie habe die Umsatzrentabilität des durchschnittlichen Clubs bei lediglich drei Prozent gelegen. Die enormen Kostensteigerungen der letzten Zeit hätten die Situation weiter verschlimmert. Die Gagenforderungen seien ebenso sprunghaft angestiegen wie die Betriebskosten und Mieten. Und Robin Lotze, erster Vorsitzender des Vereins Kulturfabrik Krefeld, stößt ins selbe Horn: Wenn sogar Nachwuchskünstler schnell fünfstellige Zahlen aufriefen, „ist das für Venues wie die KuFa oft nicht mehr leistbar. Ohne die wichtigen Programmförderungen durch Stadt, Land und Bund oder Privatinitiativen wird es für uns Veranstaltungsstätten in Krefeld und am Niederrhein immer schwerer."