Festival in Brüggen-Alst : Rock- und Metalfans treffen sich an zwei Tagen in Alst

Spielen am Samstag beim sechsten „Bongert Open Air“: Mosquito Punch aus Niederkrüchten. Foto: Band

Am Freitag startet das sechste „Bongert Open Air“.

Diesmal wird alles größer: Das „Bongert Open Air“ 2019 wird auf zwei Tage ausgedehnt. Rock- und Metalbands packen ihre Instrumente aus am Freitag, 6. September, gespielt wird auch am Samstag, 7. September in Alst 122. „In diesem Jahr kommen nur deutsche Bands“, sagt Organisator Markus Lisges. Dazu gehören etwa Invoke aus Viersen oder Mosquito Punch aus Niederkrüchten. Die Veranstaltung werde metallastiger. Er bleibe aber bei dem bisher üblichen Abschluss mit einer Tributeband, in diesem Jahr werden Thinkin Dark Songs von Linkin Park (Hits wie „One more Light“ oder „Heavy“) interpretieren.

Der Auftakt zum zweitägigen Festival ist am 6. September um 19.30 Uhr mit der Pfleger Band, um 20.45 Uhr folgt Toothless Smile, um 22 Uhr Snakebite. Am Samstag spielen ab 15 Uhr 120 Minds, ab 16.15 Uhr Invoke, ab 17.30 Uhr Inner Core, ab 19 Uhr Mosquito Punch, ab 20.15 Uhr Enemy Inside und ab 22 Uhr Uhr Thinkin Dark.

Markus Lisges sagt: „Bisher haben wir am Freitag immer inoffiziell gestartet, jetzt gibt es auch ein offizielles Programm.“ Bis zu 500 Besucher feierten bisher beim „Bongert Open Air“ unter freiem Himmel. „Wir wollen ihnen familiäre Festivalatmosphäre bieten, etwas eng, schön nah an der Bühne“ sagt Lisges.

Markus Lisges hat vor fünf Jahren das erste Open Air organisiert. „Mit Bier und Größenwahn“, sei er dazu gekommen, erinnert er sich mit einem Lachen. Was ursprünglich 2014 als eine Fete mit einer Rockband geplant war, „Rock by Markus“ hieß und zunächst 150 Besucher anzog, wuchs im Folgejahr bereits mit mehr Besuchern und einer größeren Bühne. 2016 spielten sechs Bands aus ganz Deutschland vor einigen hundert Zuschauern.

Info Bongert Open Air, Alst 122 in Brüggen-Alst. Start: Freitag, 6. September, 19.30 Uhr. Am Freitag gibt es eine Abendkasse, der Eintritt kostet zehn Euro. Am Sonntag spielen sechs Bands; dann kostet der Eintritt 17,50 Euro. Weitere Infos gibt es online unter der Adresse www.rockbymarkus.de.

(busch-)