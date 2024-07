Beim Bongert Open Air Rock- und Metalszene macht Brüggen zu Klein-Wacken

Info

Die Bands Visions of Atlantis, League of Distortion, Freedom Call, Skiltron, Ozzyfied, Mission in Black, Never Back Down, Dishonor, Todsünde, Sickret, Cryosys und Mr. Twofold .

Eintrittskarten Tickets gibt es zum Preis von 45 Euro für das Wochenende unter www.rockbymarkus.de und www.eventim.de. Dort gibt es auch weitere Informationen und Updates zum Festival.

Anreise Organisator Markus Lisges empfiehlt, Fahrgemeinschaften zu bilden, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen oder mit dem Fahrrad zu kommen.

„Menschen, die ein ‚B‘ für Begleitperson im Ausweis führen, dürfen auch gerne unter Vorlage des Ausweises eine Begleitung gratis mitbringen. Da wir aber die erwartete Besucherzahl vorab wissen müssen, setzt uns bitte so früh wie möglich per E-Mail an

bongertopenair@gmail.com davon in Kenntnis“, bittet Lisges.