„Peace“-Zeichen auf Feld in Schwalmtal : Ackern für den Frieden

BNS Schwalmtal Peace-Zeichen Foto: M. Gerhards

Schwalmtal Dieses sehr beeindruckende Friedens-Zeichen in Bezug auf den Krieg in der Ukraine fotografierte Martin Gerhards in Schwalmtal-Amern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Dieses „Peace“-Zeichen auf einem Feld in Schwalmtal-Amern ist nicht zu übersehen: Geschaffen hat es Heinz-Jacobs Gerhards, Landwirt in Schellerbaum. Er setzte sich in seinen Traktor und grubberte das Symbol in den Acker, um gegen den Krieg von Wladimir Putin in der Ukraine ein Zeichen zu setzen. Das beeindruckte auch Gerhards Sohn Martin. Er ließ eine Drohne aufsteigen, um das Friedenszeichen aus der Luft zu fotografieren und hielt damit ein beeindruckendes Motiv fest.