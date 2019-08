Bauvorhaben in Brüggen : Erstes Haus im Laumans-Quartier

Rund zehn Millionen Euro fließen in das Bauvorhaben auf dem Gelände der ehemaligen Ziegelei Laumans. Über dem ersten Haus mit 28 seniorengerechten Wohnungen flattert der Richtkranz. Es soll im Frühjahr 2020 fertig sein.

An der Borner Straße erhält Brüggen eine neue architektonische Visitenkarte: An der Nummer 57, Teil des früheren Areals der Ziegelei Laumans, wird bebaut. Für das erste große Mehrfamilienhaus mit 28 seniorengerechten Eigentumswohnungen wurde am Freitag der Richtkranz per Kran hochgezogen. Die Nutzer sollen dort im Frühjahr 2020 einziehen können.