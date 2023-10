Erinnerungskultur in Viersen Rheinlandtaler 2023 geht an Viersener Verein

Viersen · Freude beim Verein „Förderung der Erinnerungskultur Viersen 1933 – 45“. Im Kreishaus Viersen wurde er am Donnerstagabend mit dem LVR-Rheinlandtaler in der Kategorie Kultur ausgezeichnet. Was der Verein leistet.

14.10.2023, 09:00 Uhr

Der LVR zeichnet den Verein „Erinnerungskultur Viersen 1933-45“ mit dem Rheinlandtaler aus (v.l.): Mirco Danek (Vereinsvorstand) und Professor Jürgen Wilhelm. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Von Rudolf Barnholt Redakteurin