Vertrag in Nettetal-Lobberich unterzeichnet : Berufskolleg und Möbel Busch kooperieren

Lobberich Das Rhein-Maas-Berufskolleg kooperiert jetzt mit der Lobbericher Firma Möbel Busch, die auch einen Standort in Viersen hat.

Eine Schulpartnerschaft sind jetzt die Firma Möbel Busch GmbH & Co. KG in Nettetal-Lobberich, die Trendwerk GmbH & Co. KG in Viersen und das Rhein-Maas-Berufskolleg in Kempen, wozu auch die Teilstandorte Nettetal und Willich gehören, eingegangen. „Unser Ziel ist es, junge Menschen in Ausbildung zu bringen“, sagt die Schulleiterin Elke Terbeck. „Daher suchen wir für unsere Schüler Praktikumsstellen, wo sie ihren Wunschberuf in der Praxis kennenlernen können.“ Anne Busch sah Chancen für beide Seiten: „Auch für uns hat es Vorteile, denn während des Praktikums können wir die spezifische Qualifikation des Schülers herausfinden.“