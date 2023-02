Aschermittwoch in Viersen Rettungsversuch für Schöppenmarkt

Die Stadt Viersen senkt die Standgebühren für den traditionellen Schöppenmarkt an Aschermittwoch noch einmal stärker, als ursprünglich von der Verwaltung vorgeschlagen. Hintergrund waren sinkende Anmeldezahlen von Händlern in der Vergangenheit aufgrund steigender Gebühren. Das Problem: Gebühren müssen kostendeckend sein; angesichts steigender Kosten und sinkender Händlerzahlen stiegen die Gebühren in den Vorjahren stark an.