Vorfall in Schwalmtal-Ungerath Rollersturz - Retter rufen Hubschrauber

Eine Tretrollerfahrt ist mit schweren Verletzungen geendet: Allerdings bestätigte sich die zunächst angenommene Lebensgefahr für das Unfallopfer nicht. Wie die Polizei mitteilt, hat sich am Mittwoch gegen 15 Uhr ein 12-jähriger Junge aus Mönchengladbach schwer verletzt, als er mit seinem Tretroller auf einem Feldweg im Bereich Ungerath unterwegs war. An einer abschüssigen Stelle bremste er laut Polizei seinen Roller, kam dabei ins Straucheln und stürzte zu Boden. Die Rettungskräfte alarmierten einen Rettungshubschrauber, da sie zunächst befürchteten, dass die Verletzungen lebensgefährlich seien. Laut Polizei bestätigte sich dies aber nicht. Der Junge konnte deshalb per Rettungswagen zur weiteren stationären Behandlung in ein Krankenhaus gefahren werden.